Milano-Cortinan talviolympialaisissa kisataan lauantaina 14. helmikuuta suomalaisittain useammassa erittäin mielenkiintoisessa lajissa. MTV Urheilu seuraa kutkuttavan kisapäivän käänteitä tässä artikkelissa.
Suvi Minkkinen jahtaa iltapäivällä ampumahiihdon pikamatkalta olympiamitalia. Kisaa voidaan pitää Minkkisen tärkeimpänä mitalitavoitteen kannalta. Maastohiihtonaiset lähtevät viestiin pronssipotentiaalilla. Illemmalla miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa lohkovaiheen päätöksessä Italian, kun naiset taas pelaavat Sveitsiä vastaan pääsystä mitalipeleihin.
Suomalaispäivä käynnistyy klo 11, kun Eduard Hallberg ryntää suurpujottelumäkeen.
Lue myös: Lohduton tieto keskellä yötä: NHL-tähden olympiakisat ohi
Lue myös: Täysi rähinä olympialaisissa! Ruotsilta syytösten ryöppy – Kanada vastasi törkysanoin
Talviolympialaisten suomalaiset 14. helmikuuta
Alppihiihto
11.00 Suurpujottelu, miehet: 1. kierros (Eduard Hallberg, Jesper Pohjolainen)
14.30 Suurpujottelu, miehet: 2. kierros (Eduard Hallberg? Jesper Pohjolainen?)
Maastohiihto
13.00 Viesti 4x7,5km, naiset (Suomi: Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Ryytty, Jasmi Joensuu)
Ampumahiihto
15.45 Sprintti 7,5km, naiset (Inka Hämäläinen, Venla Lehtonen, Sonja Leinamo, Suvi Minkkinen)
Mäkihyppy
19.45 Suurmäki, miehet (Antti Aalto, Niko Kytösaho, Vilho Palosaari)
Freestylehiihto
20.30 Big air, naiset: Karsinta (Anni Kärävä)
Jääkiekko
17.40 Miehet, lohkovaihe: Suomi–Italia
22.10 Naiset, puolivälierä: Suomi–Sveitsi
Olympiaseuranta lauantaina 14. helmikuuta
Klo 10.58: Miesten suurpujottelun ensimmäinen kierros on käynnistymässä. Suomen Eduard Hallberg kisaa numerolla 33. Jesper Pohjolainen lähtee numerolla 38.
Klo 10.07: Hyvää huomenta! Oikein suloista ja pehmeää ystävänpäivää joka säädylle. Tästä se lähtee, suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen olympiapäivä.
Lukusuosituksena heti kärkeen tämä asiantuntija Jari Isometsän analyysi Suomen naisten mitalimahdollisuuksista, kun kalenterissa on viestimatka klo 13.