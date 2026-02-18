Milano-Cortinan talviolympialaisissa suomalaisia nähdään keskiviikkona alppihiihdossa naisten pujottelussa, maastohiihdon parisprintissä, ampumahiihdon naisten viestissä ja miesten jääkiekon puolivälierissä.

Olympialaisten ohjelma keskiviikkona 18.2. Alppihiihto 11.00 Pujottelu, naiset: 1. kierros (Rosa Pohjolainen, Silja Koskinen)

14.30 Pujottelu, naiset: 2. kierros (Rosa Pohjolainen, Silja Koskinen?) Ampumahiihto 15.45 Viesti 4x6km, naiset (Inka Hämäläinen, Sonja Leinamo, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen) Curling 10.05 Naiset, lohkovaihe: Kiina–Tanska, Yhdysvallat–Iso-Britannia, Ruotsi–Etelä-Korea

15.05 Miehet, lohkovaihe: Italia–Kanada, Kiina–Tshekki, Norja–Sveitsi, Yhdysvallat–Iso-Britannia

20.05 Naiset, lohkovaihe: Iso-Britannia–Japani, Sveitsi–Tanska, Kanada–Italia, Kiina–Ruotsi Freestylehiihto 12.30 Hypyt, naiset: Finaali Jääkiekko 13.10 Miehet, puolivälierä: Slovakia–Saksa

17.40 Miehet, puolivälierä: Kanada–Tshekki

19.10 Miehet, puolivälierä: Suomi –Sveitsi

22.10 Miehet, puolivälierä: USA–Ruotsi Lumilautailu klo 13.30: Slopestyle, miehet: Finaali Kaukalopikaluistelu 21.15 Miehet 500m, erät ja finaali

21.50 Naiset 3000m viesti, finaali Maastohiihto 10.45 Parisprintti (v), miehet ja naiset: karsinta (Jasmi Joensuu, Jasmi Kähärä & Lauri Vuorinen ja Joni Mäki)

12.45 Parisprintti (v), miehet ja naiset: finaali (Jasmi Joensuu, Jasmi Kähärä & Lauri Vuorinen ja Joni Mäki?)

Liveseuranta:

Klo 11.22: Miesten parisprinttikarsinnassa nähdään espanjalaisyllätys, kun Jaume Pueyo tykittää kärkiajan! Avaushiihtäjien jälkeen seuraavina Yhdysvaltain Ben Ogden, Italian Elia Barp ja Australian(!) Lars Young Vik.

Lauri Vuorinen on yhdeksäs 6,6 sekuntia kärkiajasta. Norjan Einar Hedegart hiihtelee rauhallisesti sijalle 12, Ranskan Mathis Desloges vain puoli sekuntia paremmin.

Klo 11.20: Naisten pujottelukisassa nyt 12 laskijaa tullut alas. Suomalaisista Silja Koskinen laskee numerolla 49 ja Rosa Pohjolainen numerolla 51.

Klo 11.06: Jasmi Joensuu on päivän karsinnan viides, Jasmin Kähärä tässä kymmenes. Yhteisajoissa Suomi on Ruotsin jälkeen toinen, mutta lähes 15 sekuntia jääneenä. Seuraavina Kanada (+16,7), Sveitsi (+17,60), Norja (+17,95) ja Saksa (+19,08). Finaalivaiheeseen pääsevät myös USA, Itävalta, Italia, Ranska, Puola, Latvia, Viro, Tshekki ja Kiina.

Klo 10.58: Naisten parisprintin ensimmäiset vedot päättyvät erikoisesti, kun kookas koira löytää tiensä maalisuoralle. Koira innostui hiihtäjistä ja säntäsi täyttä juoksua näiden perään. Kiltti koira ei kuitenkaan häiriköinyt hiihtäjiä maalissa. Tv-kuvissa näkyy jopa maalikamerakuva koiran suorituksesta.

Klo 10.51: Ruotsin Jonna Sundling avaa parisprinttikarsinnat hurjalla vedolla. Jessie Diggins häviää reilun kolmen minuutin vedolla 7 sekuntia ja Jasmi Joensuu yli 10 sekuntia. Norjan Astrid Öyre Slind jää 12 sekuntia.

Klo 10.00: Upeaa keskiviikkopäivää! Milano-Cortinan olympiamaisemissa mennään heti aamupäivästä mielenkiintoisissa suomalaislajeissa. Parisprinttihiihtäjät karsivat ensin paikasta 15 parhaan finaalivaiheeseen. Suomen kaksikkoina ovat Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä sekä miehissä Lauri Vuorinen ja Joni Mäki.

Klo 11 pujottelijat Rosa Pohjolainen ja Silja Koskinen hyppäävät olympiarinteeseen. Myöhemmin iltapäivällä vuorossa on naisten ampumahiihtoviesti ja alkuillasta Leijonien puolivälieräottelu Sveitsiä vastaan.