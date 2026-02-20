Olympialaisissa maitaan edustaneet Jukureiden Alberts Smits, Pelicansin Oskars Batna ja Tapparan Joachim Blichfeld palaavat perjantaina tositoimiin SM-liigassa.
Tanskan riveissä tehot 0+2 nakuttanut Blichfeld palaa tutulle paikalleen Tapparan tehoketjuun Benjamin Rautiaisen ja Julius Mattilan rinnalle, kun Tappara kohtaa illan pelissä Pelicansin.
Lue myös: Näin Rikard Grönborgin ja Petri Matikaisen kurinpitotutkinta etenee – ruotsalaisluotsi penkin takana tänään
Latvian riveissä Milanossa rymistellyt Oskars Batna pelaa puolestaan lahtelaisten kolmosketjussa Joona Kumpulan ja Lukas Zetterbergin kanssa.
Tapparan kokoonpanossa on tänään yksi erikoisuus. Ruotsalaispuolustaja Jonathan Andersson on merkitty kokoonpanoon hyökkääjäksi nelosketjuun.
Jukureiden osalta väkevästi Latvian takalinjoilla luutinut superlupaus Alberts Smits palaa joukkueen kakkospariin Eemeli Saaren rinnalle, kun Jukurit isännöi Kärppiä.
Kokoonpanolähde: Veikkaus
SM-liigan ottelut perjantaina:
Jukurit–Kärpät
Pelicans–Tappara