Suomen alle 20-vuotiaiden kiekkomaajoukkue lähti harvinaisella tavalla psyykkaamaan ruotsalaisia ennen sunnuntain MM-välierää.
Nuoret Leijonat eteni MM-kisojen mitalipeleihin kaatamalla lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa kisaisäntä Yhdysvallat jatkoaikamaalilla 4–3.
Voiton jälkeen suomalaistunnelmat olivat katossa. Tästä osansa saivat myös ruotsalaiset, jotka tulevat seuraavaksi vastaan sunnuntaina pelattavassa välierässä.
– Ruotsilla ei ole mitään mahdollisuuksia. Yritämme pysäyttää heidät heti, latasi Suomen Max Westergård ruotsalaislehti Expressenille.
Ruotsi voitti oman alkulohkonsa ja kaatoi matkalla USA:n 6–3. Puolivälierissä Latvia jäi jalkoihin samoin lukemin.
Westergård pelaa Ruotsissa Frölundan paidassa. Hän odottaa innolla seurakaverinsa Ivar Stenbergin kohtaamista.
– Se merkkaa minulle paljon. Haluan pelata Ruotsia vastaan, ja Ivar on hieno kiekkoilija, joten häntä vastaan haluaa pelata, Westergård intoilee.
Vuosi sitten Ruotsin MM-kisoissa pysäyttänyt maalivahti Petteri Rimpinen otti uusintakohtaamisen maltillisemmin.
– Se oli tiukka peli silloin ja niin siitä tulee nytkin. Ruotsilla on hyvä joukkue. He tähtäävät kultaan. Siitä tulee helvetinmoinen taistelu, Rimpinen ennakoi.
Suomi ja Ruotsi kohtaavat MM-välierässä Suomen aikaa sunnuntai-iltana kello 23.30. Myöhemmässä välierässä ovat vastakkain Kanada ja Tshekki.