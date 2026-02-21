Leijonien ykköstähtiin lukeutuva Mikko Rantanen on sivussa lauantain olympiapronssiottelusta Slovakiaa vastaan.
Suomen Jääkiekkoliiton mukaan Rantanen kärsii alavartalovammasta.
Oliver Kapanen on nostettu Leijonien ykköskentään kello 21.40 käynnistyvässä pronssiottelussa. Kapanen ottaa Rantasen paikan Leijonien Artturi Lehkosen ja Sebastian Ahon rinnalta.
Eeli Tolvanen palaa kokoonpanoon nelosketjun laitaan. Joel Kiviranta siirtyy 13. hyökkääjän paikalle. Nikolas Matinpalo on puolestaan merkitty kolmospakkipariin ja Henri Jokiharju seitsemänneksi puolustajaksi.
Leijonien maalivahtina jatkaa kaikki ottelut turnauksessa pelannut Juuse Saros.
Leijonien kokoonpano Slovakia-otteluun:
Maalilla:
74 Saros Juuse
Varalla:
32 Lankinen Kevin
1:
62 Lehkonen Artturi – 20 Aho Sebastian A – 91 Kapanen Oliver
23 Lindell Esa – 41 Heiskanen Miro