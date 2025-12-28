Tour de Skin avauskilpailun voittanut Norjan Kristine Stavås Skistad sai varoituksen erikoisesta liivitempusta.

Kristine Stavås Skistad oli käärinyt hiihtoliivinsä ylös rullalle ennen Toblachin sprintin puolivälieriä. Toiminta oli sääntöjen vastaista: yksi Tour de Skin pääsponsoreista, Coop, ei liivistä näkynyt.

Norjan naisten maajoukkuevalmentaja Sjur Ole Svarstad kertoi saaneensa asiasta kansainväliseltä lajiliitolta FIS:ltä suullisen varoituksen.

– FIS käski meidän vetää liivin alas seuraavaan kilpailuun, Svarstad sanoi Expressenin mukaan.

Muuta kuin suullinen varoitus ei hänen mukaansa seurannut.

– On tärkeää, että sponsorit ovat näkyvissä.

"Ei syytä"

Skistad oli puolivälierässään toinen, 0,03 sekuntia erän voittanutta Suomen Jasmi Joensuuta hitaampana. Skistad voitti sittemmin sekä välierän että finaalin.

Myös hän kommentoi liivitapaustaan.

– Se ei ollut niin vakavaa. Minulle vain sanottiin, että minun täytyi vetää liivi alas.

Sprinttivoittajalta tiedusteltiin, miksi hän oli liivitemppunsa tehnyt.

– Ei minulla ole mitään syytä, hän kertoi naurun kera.

Maailmancupin osakilpailuvoitto oli Skistadille kauden toinen. Jasmi Joensuu karsiutui välierissä eränsä viimeisenä ja oli parhaana suomalaisena sprintin 11:s.