Tour de Skin avauskilpailun voittanut Norjan Kristine Stavås Skistad sai varoituksen erikoisesta liivitempusta.
Kristine Stavås Skistad oli käärinyt hiihtoliivinsä ylös rullalle ennen Toblachin sprintin puolivälieriä. Toiminta oli sääntöjen vastaista: yksi Tour de Skin pääsponsoreista, Coop, ei liivistä näkynyt.
Norjan naisten maajoukkuevalmentaja Sjur Ole Svarstad kertoi saaneensa asiasta kansainväliseltä lajiliitolta FIS:ltä suullisen varoituksen.
– FIS käski meidän vetää liivin alas seuraavaan kilpailuun, Svarstad sanoi Expressenin mukaan.
Muuta kuin suullinen varoitus ei hänen mukaansa seurannut.
– On tärkeää, että sponsorit ovat näkyvissä.
"Ei syytä"
Skistad oli puolivälierässään toinen, 0,03 sekuntia erän voittanutta Suomen Jasmi Joensuuta hitaampana. Skistad voitti sittemmin sekä välierän että finaalin.
Myös hän kommentoi liivitapaustaan.
– Se ei ollut niin vakavaa. Minulle vain sanottiin, että minun täytyi vetää liivi alas.
Sprinttivoittajalta tiedusteltiin, miksi hän oli liivitemppunsa tehnyt.
– Ei minulla ole mitään syytä, hän kertoi naurun kera.
Maailmancupin osakilpailuvoitto oli Skistadille kauden toinen. Jasmi Joensuu karsiutui välierissä eränsä viimeisenä ja oli parhaana suomalaisena sprintin 11:s.