Norjalaishiihtäjä Mathilde Myhrvold kaatui pahasti Tour de Skin avauskilpailussa. Häntä lähdettiin kuljettamaan ensiapuun.
Mathilde Myhrvold kaatui sunnuntaina Tour de Skin avanneen vapaan sprintin finaalin viimeisessä laskussa Toblachissa. Norjan yleisradioyhtiö NRK raportoi hiihtäjän kärsineen voimakkaasta olkapääkivusta rajun kaatumisen jälkeen.
Maajoukkuevalmentaja Sjur Ole Svarstad sanoi, että Myhrvoldin oli ollut vaikea liikkua pois, ja tilanne oli näyttänyt "todella epämiellyttävältä". Norjalaishiihtäjä oli puhjennut itkuun, ja häntä lähdettiin kuljettamaan ensiapuun olkapään tilan tarkistamiseksi.
Svarstad kertoi epäilystä, että Myhrvoldin olkapää olisi mennyt sijoiltaan, mutta asiaa ei ollut pystytty vielä varmistamaan.
Jatko epävarma
Sunnuntain sprinttifinaalin viimeiseksi eli kuudenneksi jääneen Myhrvoldin jatkaminen Tour de Skillä on Svarstadin mukaan "hyvin epävarmaa".
– Seuraavaan kilpailuun on vain päivä aikaa, valmentaja viittasi 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtöön.
Myös helmikuisia Milano-Cortinan olympialaisia ajatellen tilanne on Myhrvoldin kannalta huono.
– Kyllä, se on selvää. Jos olkapäässä on jotain vakavaa, se on Mathildelle erittäin valitettavaa.
Myhrvold on yltänyt kolmesti urallaan maailmancupin henkilökohtaisissa sprinteissä toiseksi. Viimeisin kakkossija on tätä edeltäneestä osakilpailusta, Davosin vapaan sprintistä.
Tourin naisten sprintin voittoon hiihti Norjan Kristine Stavås Skistad, jolle ykkössija oli maailmancup-kauden toinen.