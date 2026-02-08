Milano-Cortinan olympialaisten miesten yhdistelmäkilpailussa neljäntenä maaliin hiihtänyt Saveli Korostelev ilmaisi kunnioittavansa tuomariston päätöstä koskien Mathis Deslogesin oikaisua.

Kärjessä hiihtänyt Mathis Desloges kääntyi yhdistelmäkilpailun aikana stadionilla erehdyksissään varikkosuoralle. Ranskalainen oikaisi sen jälkeen ratamerkkien läpi pääradalle. Hän sai kohutilanteesta 10+10 kilometrin kisan aikana keltaisen kortin.

Desloges hiihti maaliin toisena, mutta hänen tilanteestaan tehtiin protesti.

MTV Urheilu tavoitti neljäntenä maaliviivan ylittäneen venäläishiihtäjä Saveli Korostelevin kommentoimaan tapausta, kun päätöstä ei ollut vielä tullut.

– En tiedä. Tuomaristo päättää. En tunne kaikkia sääntöjä, Korostelev sanoi.

Kun venäläiseltä kysyi ajatuksia siitä, ansaitsisiko hän mielestään pronssin, hän ilmaisi kunnioittavansa tuomariston ratkaisua.

– Ymmärrän mitä tuomaristo päättääkin. On ratkaisu sitten ei mitään, keltainen kortti tai hylkäys – sillä ei ole väliä – se on tuomariston päätettävissä.

Protesti hylättiin ja Desloges sai pitää hopeansa. Korostelev jäi näin karvaasti juuri mitalien ulkopuolelle neljänneksi.

Saveli Korostelev vauhdissa yhdistelmäkilpailussa.

Kultaan paahtoi nousussa lopussa irronnut Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Pronssi meni Norjan Martin Löwström Nyengetille.

Desloges pokkasi mitalin uransa ensimmäisestä olympiakilpailusta parhaalla kansainvälisellä vedollaan. Sekä maailmancupin osakilpailuissa että MM-kisoissa hän on yltänyt urallaan parhaimmillaan kuudennelle sijalle.