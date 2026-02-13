Milano-Cortinan talviolympialaisten maastohiihdossa jyllää voiteluskandaali Norjan ja Yhdysvaltojen joukkueiden ympärillä. Kohutilannetta seliteltiin torstai-iltana Val di Fiemmessä.

Norjan ja USA:n joukkueet olivat tuoneet tiistaina hiihdetyn miesten sprintin huoltoalueelle sääntöjenvastaisia välineitä. Norjan kohdalla kyse oli voidepadasta eli sähkökäyttöisestä voitelukoneesta.

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kilpailujohtaja Michael Lamplot kertoi, että Norja oli saanut luvan keinon käyttöön. Tietoa tästä ei välitetty eteenpäin muille joukkueille, ja tämän Lamplot otti Aftonbladetin mukaan omaan piikkiinsä torstai-iltana järjestetyssä joukkueenjohtajien kokouksessa.

Norjan toimille liikeni ruotsalaisymmärrystä.

– Norja ei tehnyt mitään väärää, kun he kysyivät asiasta ja saivat luvan. Mutta tasa-arvo ei toteutunut, Ruotsin maastohiihtojoukkueen johtaja Anders Svanebo toteaa Aftonbladetille.

Norjan voitelupäällikkö Tord Hegdahl kommentoi Iltalehdelle, että he käyttivät voitelukonetta huoltoalueella ilman sähköä. Hegdahl muistelee, että he lisäsivät vain pitovoidetta kahden hiihtäjän suksiin.

Mitä nestettä pullossa oli?

Yhdysvallat toi puolestaan sprintin huoltoalueelle nestettä sisältäneen pullon, mikä on yksiselitteisesti kiellettyä.

Yhdysvaltojen huoltopäällikkö pahoitteli tapahtunutta torstai-illan kokouksessa. Joukkueen antaman selityksen mukaan kyseessä oli voiteenpoistoaine, jota käytettiin voiteiden putsaamiseen käsistä.

Tapausta yleisesti voimakkain sanakääntein kritisoinut Italian maajoukkueluotsi Markus Cramer ihmetteli sitä, miten FIS:n virkailijat eivät olleet huomanneet tätä, vaikka voitelualue on hyvin kompakti.

Ylen mukaan juuri Cramer kertoi sprinttikisan epäilyttävistä tapahtumista Suomen joukkueen johdolle torstaina.

Yhdysvallat tunnusti rikkoneensa sääntöjä, mutta Lamplotin mukaan tapauksesta ei ole luvassa jatkoseuraamuksia.

– Reilu kilpailu ja sääntöjen noudattaminen ovat joukkueemme perusarvoja, eikä tämä toistu, USA:n viestintävastaava Leann Bentley kommentoi NRK:n mukaan.

Miesten sprintin mitalikolmikon muodostivat Norjan Johannes Kläbo, Yhdysvaltojen Ben Ogden ja Norjan Oskar Opstad Vike. Suomen Lauri Vuorinen oli neljäs.