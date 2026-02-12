Muun muassa Suomen ja Ruotsin hiihtomaajoukkueet syyttävät Norjaa ja Yhdysvaltoja voiteluvilpistä tiistain sprinttikisojen yhteydessä.

Suomen hiihtomaajoukkue sai torstaina Italian päävalmentajan Markus Cramerin kautta tiedon, että Norja ja USA toivat tiistaina hiihdetyn miesten sprintin huoltoalueelle sääntöjenvastaisia välineitä.

Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Yle.

Ylen saamien tietojen mukaan Norjan joukkue oli vienyt alueelle niin sanotun voidepadan eli sähkökäyttöisen voitelukoneen. USA:n huolto puolestaan toimitti paikalle nestepullon, jonka arvellaan sisältäneen luistovoidetta.

Sääntöjen mukaan perinteisen sprinttien erävaiheiden välissä huoltoalueella saa käsitellä vain suksien pitoalueita. Luistoalueisiin ei saa koskea. Myös kaikki nesteet on alueella kielletty.

Norjan hiihtomaajoukkue oli saanut Kansainväliseltä hiihtoliitolta FIS:ltä luvan voidepadan viemiseen huoltoalueelle. Kilpailujohtaja Michael Lamplot vahvisti asian norjalaiselle NRK:lle torstaina.

– Norja ei ole tehnyt mitään väärää. He pyysivät sitä ja heille annettiin lupa. Ainoa virhe oli minun puoleltani, Lamplot kommentoi.

Virheellä Lamplot viittasi lähinnä siihen, ettei muille joukkueille kerrottu asiasta mitään.

Miesten sprinttifinaalissa Norjan Johannes Hösflot Kläbo otti kultaa ja Oskar Opstad Vike pronssia. Väliin hopealle puristi USA:n Ben Ogden. Suomen Lauri Vuorinen sijoittui neljänneksi, vaikka oli vielä välierävaiheessa Ogdenia vikkelämpi.

Muun muassa Ruotsin, Saksan ja Italian maajoukkueet ovat reagoineet tapaukseen voimakkaasti.

– Joukkueenjohtajien kokouksessa oli aivan selvää, minkätyyppisiä apuvälineitä sai käyttää. Sitä (voidepataa) ei ollut listalla, Saksan päävalmentaja Per Nilsson sanoo NRK:lle.

Sen sijaan Yhdysvaltojen joukkue on myöntänyt NRK:lle sääntörikkomuksen.

– Reilu kilpailu ja sääntöjen noudattaminen ovat joukkueemme perusarvoja, eikä tämä toistu, USA:n viestintävastaava Leann Bentley kommentoi.

Lamplotin mukaan USA:n joukkueen nestepullon tuominen alueelle meni FIS:ltä täysin ohi, mutta mitään rangaistusta asiasta ei ole tulossa.