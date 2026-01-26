Radio- ja tv-juontaja Niko Saarinen paljastaa, että hän haluaisi tulevaisuudessa ainakin yhden tv-ohjelman juontajaksi.
Niko Saarinen juhlisti perjantaina 23. tammikuuta Kultainen Venla -gaalaa. Hänet nähtiin syksyllä Pirunpeli-ohjelmassa kilpailijana. Ohjelma oli ehdolla kilpailurealityn kategoriassa, mutta tänä vuonna voiton vei Tanssii Tähtien Kanssa.
17 vuoden ajan tv:tä tehnyt Saarinen kertoi MTV Uutisille saaneensa ensimmäisen kerran kutsun gaalaan.
Saarinen on kerran aiemmin ollut gaalassa jakamassa palkintoa.
– En ole oikein gaalaihminen. Tämähän on tällainen pönötysjuhla, Saarinen kommentoi punaisella matolla.
Viime vuosina radiosta tv:n puolelle juontajan saappaissa harppauksen tehnyt Saarinen on saanut uudesta aluevaltauksestaan hyvää palautetta katsojilta. Saarinen on juontanut vuodesta 2024 -ohjelmaa. Ohjelmasta nähdään kolmas kausi keväällä 2026.