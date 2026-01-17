Niko Saarinen esittelee sosiaalisessa mediassa ostamiensa mysteeripakettien sisältöjä.
Tällä viikolla Helsingin keskustassa on jonotettu ostamaan "mysteeripaketteja". King Colis on ranskalainen yritys, joka myy kadonneita verkkokauppalähetyksiä, jotka ovat kadonneet jossain kohtaa toimitusketjua Euroopassa.
Helsingin Kampissa järjestettyyn muutaman päivän myyntitapahtumaan on varattu 10 000 kilon edestä tavaraa. Jopa 90 prosenttia yrityksen myymistä paketeista tulee Aasiasta.
Myös Love Island Suomi -juontaja Niko Saarinen innostui ideasta ja ryntäsi hankkimaan paketteja. Saarinen kertoo käyttäneensä mysteeripaketteihin yhteensä 180 euroa.
Hän kuvailee hullaantuneensa ja napanneen itselleen yli kymmenen pakettia.
– Täällähän voi olla mitä vaan perseestä perämoottoriin, Saarinen kuvailee videollaan.
Niko Saarinen testasi paketista tullutta bodya.
Myös "verinen" mekko pääsi käyttöön.Niko Saarisen kotialbumi
Paketeista paljastui muun muassa musta body, sekä mekko, jossa näyttää olevan veripisaroita.
– En yhtään ihmettele, joku on jättänyt tämän paketin postiin ja tullut katuma päälle ja Saarisen Niko ostaa näitä 180 eurolla.
Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.