Vappu Pimiä on ollut TTK:n juontaja vuodesta 2009 lähtien.

Yhtä puhelua juontaja Vappu Pimiä ei tule unohtamaan. Se oli hämmentävä hetki, hän kertoo itse MTV:n dokumentissa Vappu – viimeinen rumba. Dokumentti julkaistaan MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta.

Pimiä muistaa edelleen tarkkaan, missä hän oli silloin.

– Silloisen puolisoni ja minun yhteisessä kodissa Helsingin Kalliossa ja Jaana Besmond toimi silloin tämän ohjelman tuottajana. Hän soitti minulle, ja sanoi jotenkin niin, että "Vappu, miltäs sinusta kuulostaisi, jos lähtisit juontamaan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa Marcon (Bjurström) kanssa?".

Se hämmensi ja häkelsi Pimiää. Hän oli ollut itse mukana TTK:n edellisellä tuotantokaudella tähtioppilaana tähtiopettaja Jani Rasimuksen kanssa, ja toiminut chat-juontajana sekä tehnyt juontajan töitä myös .