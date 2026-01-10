BB-Aki nousi katsojien suosikiksi vuoden 2021 Big Brother -ohjelmassa. Nyt Reittu on nähty myös toisessa suositussa formaatissa.

MTV:n Lomalle lompsis -sarjassa katsojia hurmannut Aki Reittu muistetaan vuoden 2021 Big Brother -ohjelmasta, jossa hänestä tuli nopeasti katsojien suosikki. Reittu sijoittui kisassa toiseksi.

Reittu vieraili Huomenta Suomessa kertomassa kuulumisiaan, sekä kokemuksistaan kahdessa täysin erilaisessa formaatissa.

– Minua kiehtoo noissa ohjelmissa se, miten niitä tehdään. Nyt on kaksi ohjelmaa tullut oltua mukana ja kaksi hyvin erilaista ohjelmaa.