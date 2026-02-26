The Summit -sarjan Milla-Marialla selkeä suunnitelma mahdolliselle voittopotille.

Suosittu seikkailuohjelma The Summit Suomi palaa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä ja viedä 150 000 euron palkintopotti Kolåstinden-vuoren huipulle.

Keraamikko ja punkbändin laulaja Milla-Maria Paananen,35, kuvailee itseään aurinkoiseksi ja sosiaaliseksi ihmiseksi. Hän kertoo hakeneensa ohjelmaan suurena tosi-tv:n fanina, jonka lisäksi hän kertoo rakastavansa luontoa ja seikkailua.

– Mietin, että millainen olisi täydellinen reality-ohjelma, jossa minut laitettaisiin hirveisiin olosuhteisiin, heitettäisiin hyiseen jokeen ja katsottaisiin, miten pääsen räpiköimään sieltä pois. Tämä oli ihan täydellinen siihen, Paananen nauraa.

The Summit Suomi -sarjan Milla-Marian lähipiiri on tottunut naisen tempauksiin.Lars Johnson

Helsinkiläinen Paananen kertoo, että hänen lähipiirinsä on tottunut naisen erilaisiin tempauksiin ja ohjelmaan lähtö ei tullut heille yllätyksenä.

– Esimerkiksi kun perustimme punkbändin muutama vuosi sitten niin kukaan ei hetkahtanut. Olen lapsesta saakka ollut sellainen alakulttuurin teini, niin en usko, että tämä yllätti ketään.

Hänen mukaansa kotikatsomosta käsin ei pysty ymmärtämään minkälaisen mankelin läpi The Summit -ohjelman osallistujat menevät. Ohjelman tekeminen yllätti hänet täysin, vaikka hän oli valmistautunut koitokseen treenaamalla monipuolisesti.

– Olin iloinen siitä, etten ollut niin paskana fyysisesti, mutta ehkä se henkinen puoli oli minulle haastavampaa.

Mikäli voitto tulisi, niin Paanasella on potille selkeä suunnitelma.

– Hankkisin sata kiloa savea, hän nauraa.