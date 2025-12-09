Colorado Avalanchen tähtinimet Nathan MacKinnon, Cale Makar, Martin Necas ja Artturi Lehkonen ovat huimassa tilastovedossa jääkiekon NHL:ssä.
Avalanche on ollut alkukaudella NHL:n paras joukkue. Se on voittanut eniten otteluja, kerännyt eniten pisteitä, tehnyt eniten maaleja ja päästänyt vähiten maaleja.
Kaikki tämä näkyy myös pelaajakohtaisissa tilastoissa. MacKinnon on pistepörssin kärjessä, Necaskin huippusijoilla ja Makar on ollut tehokkain puolustaja. Pelaavilla maalivahdeilla Scott Wedgewoodilla ja Mackenzie Blackwoodilla on molemmilla 92:n torjuntaprosentti.
Colorado-pelaajat dominoivat kuitenkin erityisesti erästä tilasto, nimittäin plusmiinuslukemia. Tilastoon lasketaan tasakentällisin ja alivoimalla syntyvät maalit niin, että maalin tekevän joukkueen jäällä olevat pelaajat saavat plussan ja maalin päästäneen joukkueen pelaajat miinuksen.
MacKinnon, Necas, Makar ja Lehkonen ovat kaikki pelanneet 29 ottelua, ja MacKinnonin ykköslukema plusmiinustilastossa on peräti +35. Muu kolmikko seuraa järjestyksessä saldoilla +28, +27 ja +25.
