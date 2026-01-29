Jääkiekon NHL:ssä Columbus Blue Jackets nappasi kotivoiton Philadelphia Flyersista lukemin 5–3.

Ottelun tähtien joukkoon nousi Philadelphian Travis Konecny, joka viimeisteli jokaisen joukkueensa maaleista. Hattutemppu oli kanadalaiselle uran kolmas.



Blue Jackets järjesti ennen ottelun alkua seremonian veteraanihyökkääjä Charlie Coylen kunniaksi. Coyle pelasi viime viikolla uransa tuhannen NHL-ottelun.



Coylella on ollut urallaan vuosien mittaiset pestit sekä Minnesota Wildissa että Boston Bruinsissa. Viime kaudella hän pelasi myös jonkin aikaa Colorado Avalanchen paidassa. Kuluva kausi on Coylelle 14:s ja ensimmäinen Blue Jacketsissa.

Palat debytoi Islandersin riveissä

Ottawa Senators kaatoi vuorostaan kotonaan Colorado Avalanchen 5–2.



Coloradon suomalaishyökkäjät Artturi Lehkonen ja Joel Kiviranta jäivät tehopisteittä. Lehkonen sai jääaikaa lähes 17 minuuttia, kun taas Kiviranta oli jäällä vajaat 12 minuuttia.



Tshekkiläinen Ondrej Palat valittiin puolestaan ottelun ykköstähdeksi, kun hän debytoi uuden seuransa New York Islandersin paidassa. Palat teki maalin ja syötti toisen, kun Islanders voitti kotikaukalossaan New York Rangersin 5–2.



34-vuotias Palat siirtyi Islandersin riveihin New Jersey Devilsistä. Seurojen välisen pelaajakaupan osana Islanders sai lisäksi kolmannen kierroksen varausvuoron tämän kesän varaustilaisuuteen sekä kuudennen kierroksen varausvuoron vuodelle 2027. Devils sai vuorostaan Maksim Tsyplakovin.