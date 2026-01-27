Toronto Maple Leafsin tähtipelaaja William Nylander sai NHL:ltä sakot keskisormen näyttämisestä tv-kameralle.
Loukkaantuneena viime viikonlopun ottelua katsomosta seurannut William Nylander ei ilahtunut, kun hänet poimittiin tv-kuviin. Toronto Maple Leafsin tähtihyökkääjä vilautti kameralle keskisormea.
Nylander pahoitteli temppuaan myöhemmin sosiaalisessa mediassa ja selitti olleensa tilanteessa turhautunut.
Nyt NHL on päättänyt rangaista toisen polven hyökkääjää 5000 dollarin sakoilla.
– Nylander teki sopimattoman eleen televisiokameran käyttäjälle, kun Nylanderia ja hänen joukkuekavereitaan kuvattiin katsomoaitiossa. Ele näytettiin suorassa ottelulähetyksessä, NHL:n rangaistuskäytännöistä vastaava George Parros summasi.
Parrosin mukaan Nylanderin saama sakko on muistutus siitä, että pelaajien on käyttäydyttävä tiettyjen normien mukaisesti myös kaukalon ulkopuolella otteluissa ja julkisissa tapahtumissa.
Sakko on Nylanderin tuloihin verraten mitätön. Pistenikkari ansaitsee tästä kaudesta 11,5 miljoonaa dollaria. Viime kaudesta alkaneen kahdeksanvuotisen sopimuksen kokonaisarvo on 92 miljoonaa.