William Nylander näytti keskisormea tv-kameroille Toronto Maple Leafsin ottelun aikana.

Toronto Maple Leafsin pistetykki William Nylander poimittiin tv-kameroihin katsomon aitiosta Toronton ja Colorado Avalanche -ottelussa sunnuntaina. Ruotsalaistähti hämmensi lähetystä katsoneita näyttämällä kameralle keskisormea.

Nylander on ollut peleistä sivussa nivusvamman vuoksi.

Ottelun jälkeen Nylander pahoitteli keskisormen vilautteluaan Instagramissa.

– Pelkkää rakkautta Leafsin kannattajille. Pyydän anteeksi turhautumistani tänään. Ei ollut tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä. Odotan innolla, että pääsen takaisin jäälle katsomosta, Nylander kirjoitti Instagram-tarinaansa.

Kanadalaisen uutiskanavan Sportsnetin mukaan NHL selvittää tapausta tällä hetkellä. Nylander saattaa saada tempauksestaan rangaistuksen.

Nylander on ollut tällä kaudella Toronton kirkkain tähti ja on nakuttanut 37 ottelussa tehot 17+21. Joukkue on ollut pulassa ilman häntä ja hävinnyt viimeiset neljä otteluaan.