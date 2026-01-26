William Nylander näytti keskisormea tv-kameroille Toronto Maple Leafsin ottelun aikana.
Toronto Maple Leafsin pistetykki William Nylander poimittiin tv-kameroihin katsomon aitiosta Toronton ja Colorado Avalanche -ottelussa sunnuntaina. Ruotsalaistähti hämmensi lähetystä katsoneita näyttämällä kameralle keskisormea.
Nylander on ollut peleistä sivussa nivusvamman vuoksi.
Ottelun jälkeen Nylander pahoitteli keskisormen vilautteluaan Instagramissa.
– Pelkkää rakkautta Leafsin kannattajille. Pyydän anteeksi turhautumistani tänään. Ei ollut tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä. Odotan innolla, että pääsen takaisin jäälle katsomosta, Nylander kirjoitti Instagram-tarinaansa.
Kanadalaisen uutiskanavan Sportsnetin mukaan NHL selvittää tapausta tällä hetkellä. Nylander saattaa saada tempauksestaan rangaistuksen.
Nylander on ollut tällä kaudella Toronton kirkkain tähti ja on nakuttanut 37 ottelussa tehot 17+21. Joukkue on ollut pulassa ilman häntä ja hävinnyt viimeiset neljä otteluaan.