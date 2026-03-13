Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa perattiin tällä viikolla muun muassa Farmi Suomi -ohjelman tiimoilta otsikoihin noussutta kakkatapausta.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa perattiin jälleen perjantaiaamuna viihdemaailman ajankohtaisia käänteitä.
Erikoisjoukot-kouluttajien kielenkäytön, Pitbull-huuman ja Oscar-gaalan ohella keskusteluun nousi Farmi Suomi -ohjelman kilpailijan, iskelmälaulaja Frederikin kakkatemppu.
Frederik kertoi Farmi Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa, että oli talon nurkalle, kun tämä oli lukinnut vessojen ovet farmilaisilta.