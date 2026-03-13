ulostanut Farmin pehtoorin

Terho Häkkisen

Frederik ulosti Farmi Suomen pehtoorin ovelle – näin hän perustelee tekoaan: "Hyvin epämiellyttävä henkilö"

– Onhan tämä ihan käsittämätöntä. Itse Farmi-ohjelmasta ei ole puhuttu, vaan tästä Reetun kakasta. Mies on kuitenkin yli 80-vuotias, niin ehkä voisi miettiä, mihin jätteitä laittaa, MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen sanoi Huomenta Suomessa.

– Mietin sitä myös tuotannon näkökulmasta. Kiinnostaisi, jos siinä on ollut kuvaaja vieressä ja katsonut, että mitäs tässä tapahtuu. En tiedä, kuinka usein kuvauksissa käy tämmöistä, hän jatkoi.