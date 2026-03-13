Mikkelin Jukurien kokoonpano on perjantai-iltana melkoinen. Veikkaus reagoi tilanteeseen heti, kun tiedot julkaistiin puolilta päivin.

Käytännössä kaikki liigatason pelaajansa taloussyistä myynyt mikkeliläisryhmä saa perjantaina jalkeille vain 14 kenttäpelaajaa. Hyökkääjiä on yhdeksän ja puolustajia vain viisi.

Pelaajista peräti kuudella ei ole aiempaa kokemusta SM-liigasta. He ovat pelaajia, joita ei lähtökohtaisesti katsota tarvittavan seuran U20-joukkueen pudotuspeliottelussa lauantaina Oulussa.

Mukana on myös muutamia pelaajia, joille illan liigaottelu on aivan uran ensimmäisiä, mutta ei kuitenkaan ensimmäinen.

Maalivahtina Kouvolassa toimii 18-vuotias debytantti Emils Vitols. Luukkua avaa 17-vuotias Eetu Liukkonen, joka pelaa U18-Mestiksessä.

Veikkaus reagoi Jukurien kammorosteriin erittäin voimakkaasti. Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara kertoo MTV Urheilulle, että mikkeliläisten suoran vierasvoiton kerroin oli ennen kokoonpanojen julkistamista "vain" 8,20.

Kun repaleiset rivit tuotiin julki, Veikkaus sulki kohteen ja avasi sen pian uudelleen. Jukurien vierasryöstön kerrointa kiskottiin rajusti ylöspäin: se on reilut kolme tuntia ennen ottelun alkua peräti 18,50.

Eirtovaaran mukaan yksittäinen suoran voiton kerroin on kuluvan kauden suurin.

Jukurien kausi päättyy runkosarjaan. Isäntäjoukkue KooKoo taistelee tosissaan kakkospaikasta. Ottelu alkaa klo 18.30.