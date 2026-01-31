Nainen on loukkaantunut perjantai-iltana puukotuksessa Tampereella.
Sisä-Suomen poliisilla oli perjantaina alkuillasta väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä Tampereen Härmälässä.
Hätäkeskukseen noin kello 18.45 tulleen ilmoituksen mukaan yksityisasunnossa oli käyttäydytty väkivaltaisesti.
MTV Uutisten tietojen mukaan uhri toimitettiin sairaalaan helikopterilla.
Poliisi kertoi tänään lauantaina, että asunnossa oli tapahtunut puukotus ja että uhri oli täysi-ikäinen nainen.
Poliisin mukaan naisella ei ole hengenvaaraa. Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
− Poliisi on ottanut kiinni tapon yrityksestä epäillyn miehen, eikä muilla henkilöillä epäillä olevan osuutta asiaan, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ona Autere kertoi tiedotteessa.
Poliisin mukaan epäilty tekijä on nelikymppinen mies.
Poliisi selvittää teon motiivia ja jatkaa alkuvaiheessa olevaa esitutkintaa. Se ei epäile, että kyse olisi lähisuhdeasiasta.
Poliisin mukaan se ei voi tällä hetkellä tiedottaa asiasta enempää tutkinnan turvaamiseksi.