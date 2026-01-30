Poliisilla oli perjantaina alkuillasta väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä Tampereen Härmälässä.
Tampereella Härmälässä on ollut poliisioperaatio. Poliisin mukaan täysi-ikäinen henkilö on loukkaantunut väkivaltarikoksessa vakavasti, ja hänet kuljetettiin sairaalaan saamaan jatkohoitoa.
Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille. Kaksi henkilöä on otettu kiinni, ja heidän osallisuuttaan tapahtumiin selvitetään.
MTV Uutisiin yhteyttä ottaneen lukijan videolla näkyy alueelle aiemmin laskeutunut lääkintähelikopteri.
Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä tapon yritys.