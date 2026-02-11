Oulussa varastettuja polkupyöriä jäljittävän ja omistajilleen palauttavan Bike's Patrullenin tapaus etenee, kertoo poliisi.

Esitutkinnan aikana rikoskokonaisuuteen on lisätty uusia tutkintanimikkeitä.

Poliisi epäilee yhdistyksen hallituksessa mukana olevaa oululaista miestä törkeästä kavalluksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta, maksuvälinepetoksesta ja törkeästä varkaudesta.

Lisäksi toista yhdistyksen hallituksen jäsentä epäillään törkeästä kavalluksesta ja kahta oululaisen työvalmennuskeskuksen työntekijää törkeästä rahanpesusta.

Bike's Patrullenin perustaja Ilkka Pulkkinen vangittiin 16. joulukuuta epäiltynä törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Hänet vapautettiin tutkintavankeudesta joulukuun lopulla. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuoden 2025 alusta lähtien 12. joulukuuta asti. Poliisi sai tutkintapyynnön yhdistyksen varojen käytöstä samaisena joulukuun päivänä.

MTV Uutiset julkaisee Pulkkisen nimen jo tutkinnan ollessa kesken, koska hän on saanut paljon valtakunnallista julkisuutta rikosten vastaisen työnsä johdosta.

Lisäksi Pulkkinen on tullut tutuksi MTV Katsomossa viime keväänä julkaistusta Rikospaikan Pyörävarkaiden helvetti -dokumentista, jossa toimittaja Jere Silfsten kulki viikonlopun ajan Pulkkisen matkassa tutustumassa polkupyörävarkauksiin ilmiönä.

Uutta tietoa

Poliisille osoitettu tutkintapyyntö kohdistui aluksi yhteen yhdistyksen hallituksessa mukana olleeseen mieheen. Esitutkinnan edetessä rikosepäilyt ovat laajentuneet toiseen hallituksen jäseneen sekä kahteen oululaisen työvalmennuskeskuksen työntekijään.

Pääosin epäillyt kohdistuvat Bike's Patrullenin hallituksessa mukana olevaan mieheen.



Poliisi epäilee, että asiassa pääepäiltynä kuultu yhdistyksen hallituksen jäsen on käyttänyt yhdistyksen varoja muuhun kuin yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen kirjanpitoa ei ole tehty lainkaan yhdistyksen toiminnan aikana ja myös yhdistyksen pankkikortin käyttöön liittyy epäselvyyksiä.

Rikosnimikkeitä näissä asioissa ovat törkeä kavallus, törkeä kirjanpitorikos ja maksuvälinepetos. Törkeästä kavalluksesta epäillään myös toista yhdistyksen hallituksen jäsentä.



Yhdistyksen hallituksessa olevan miehen epäillään ottaneen luvatta haltuunsa polkupyöriä, joita hänen epäillään toimittaneen oululaisen työvalmennuskeskuksen läheisyydessä sijaitseviin kontteihin sekä Siikalatvan kunnan alueella sijaitsevan omakotitalon pihalle.

Poliisi epäilee, että Oulussa säilytettyjä pyöriä on myyty oululaisen työvalmennuskeskuksen toimesta eteenpäin. Näiltä osin poliisi epäilee jo aiemmin mainittua oululaista miestä törkeästä varkaudesta ja työvalmennuskeskuksen kahta työntekijää törkeästä rahanpesusta.



– Julkisuudessa olleet väitteet siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsen olisi toiminut poliisilta saatujen ohjeiden mukaisesti, selvitetään esitutkinnassa perinpohjaisesti, sanoo kokonaisuuden tutkinnanjohtaja rikoskomisario Heikki Kemppainen.



Kemppainen korostaa, että asian esitutkinta on edelleen kesken, eikä kokonaisuutta voida toistaiseksi avata julkisuuteen enempää.

Esitutkinnan arvioidaan valmistuvan viimeistään maaliskuun aikana.