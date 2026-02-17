Varkaat iskivät kesken unien.

Hugo oli hoidossa Limingassa omistajansa äidillä, jolla oli myös yorkshirenterrieri, nimeltään Allu.

16. joulukuuta 2021 varhaisen aamun pimeydessä kaksi miestä rikkoi naisen asunnon takaoven ikkunan, ja murtautuivat asuntoon vieden siellä olleet kaksi koiraa.

Asunnossa asunut nainen oli herännyt, mutta ei ollut ehtinyt nähdä asunnosta koirien kanssa poistuneita varkaita kunnolla. Hän oli kuullut toisen miehen sanovan "tulimme hakemaan koiraa".

– Miehet poistuivat asunnosta ja huusin heille, että miksi te viette minun koiran. Toinen miehistä huusi selkeällä suomen kielellä, että toinen koira palautetaan, nainen kertoi poliisille esitutkinnassa.

Uhrin auton rengas oli tyhjennetty samassa yhteydessä, mahdollisesti varkaiden perään lähtemisen estämiseksi.

Toinen koira löytyi kaupalta, toinen katosi

Naisen Allu-koira löydettiin seuraavana päivänä Oulun Tuiran S-marketilta. Toinen murtoveikoista tallentui kaupan valvontakameraan viety koira sylissään. Hugo-koira jäi kuitenkin kadoksiin.

Hugo-koiran omistajalla oli jo tuoreeltaan epäilynsä tekijästä. Hän oli riidellyt koiran omistajuudesta entisen kumppaninsa kanssa jo pidemmän aikaa, myös oikeusteitse. Hän epäilikin, että mies olisi koiran viemisen takana.

Tutkinnan myötä paljastuikin, että koiran viemisen oli kuin olikin tilannut tämä entinen miesystävä.

Mies kertoi esitutkinnassa, että oli soittanut tuntemalleen miehelle ja tarjonnut tälle keikan koiran viemisestä. Tehtävänanto annettiin hänen mukaansa aikaisin aamulla paikallisella huoltoasemalla.

– Sanoin, että odotatte koirien tulevan aamukuselle ja otatte vaalean pulleamman koiran kyytiin. Tämän jälkeen olisi ollut tarkoitus kommunikoida, mihin koira tuodaan.

Keikalle palkattu mies oli tilaajan kertomuksen mukaan sittemmin soitellut hänelle ja kertonut asunnon olevan pimeä ja menevänsä sisälle. Keikan tilannut mies oli kertomansa mukaan kieltänyt tätä.

Tehtävään palkatut murtovarkaat olivat miehen kertomuksen mukaan kuitenkin ryhtyneet jo toimeen.

– Olin varmaan 20 kilometriä ennen Pihtiputaan Shelliä, kun [mies] soitti minulle, että olivat menneet taloon sisälle ja varastaneet molemmat koirat, koiravarkauden tilannut mies kertoi esitutkinnassa.

Kolmikolle tuomiot

Hugo-koiran olinpaikka ei tapauksen tutkinnassa selvinnyt. Koiran omistajuudesta kamppaillut mies totesi kuulusteluissa asiasta kysyessä, että toivoo koiran olevan turvassa.

Murtovarkauden tilannut mies tuomittiin yllytyksestä varkauteen 30 päivän vankeusrangaistukseen, mutta vankeuden sijaan hänet määrättiin samanpituiseen valvontarangaistukseen. Tuomiota alensi toinen miehelle annettu tuomio.

Asuntoon murtautuneet miehet tuomittiin kumpikin 7 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä varkaudesta.

Oikeudenkäyntikulujen ja aiheuttamiensa kulujen lisäksi kaikki kolme määrättiin yhdessä korvaamaan uhrille anastetun Hugo-koiran arvo 1 500 euroa. Lisäksi asuntoon murtautunut kaksikko määrättiin maksamaan murron kohteeksi valikoituneessa asunnossa asuneelle äidille 1 600 euron kärsimyskorvaukset.

Koska tuomion saamisessa kului niin pitkään, vaativat miehet hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä 3 000 euroa mieheen. Oikeus kuitenkin hylkäsi vaatimuksen, koska oikeudenkäynti ei ollut viivästynyt tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla olevasta syystä siten, että se tulisi hyvittää.