Lahdessa anastetulla polttoainekortilla tankattiin polttoainetta noin 80 000 euron edestä kahden kuukauden ajan maaliskuusta 2023 alkaen.
Kortti oli varastettu linja-autokuljettajan rahastusrepusta, jonka kuljettaja oli erehdyksessä jättänyt bussin matkustamon puolelle. Kortilla onnistuttiin tankkaamaan yhteensä 43 500 litraa polttoainetta.
Tankkaukset tapahtuivat pääosin yöaikaan.
Espoossa yksi tankkaus tallentui kuitenkin päiväsaikaan valvontakameralle. Pakettiauton takatilaan pumpattiin lähes tuhat litraa polttoainetta anastetulla kortilla. Tallenteelta näkyy selvästi, kuinka järjestelmällisesti polttoainetta tankattiin.
Kortilla hankittu polttoaine myytiin myöhemmin tynnyreissä noin puoleen hintaan, ja tekijät saivat rikoshyötyä arviolta 40 000 euroa.
Tekijät olivat myös onnistuneet vuokraamaan pakettiautoja väärennetyillä henkilöllisyystodistuksilla.
Tapauksen johdosta tuomittiin mies ja nainen. Mies sai 14 kuukauden ehdottoman vankeustuomion yhteensä 13 eri rikoksesta, joihin kuuluivat muun muassa törkeä maksuvälinepetos, väärennys, petos, huumausainerikos ja rekisterimerkintärikos.
Nainen tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä maksuvälinepetoksesta, väärennyksestä ja petoksesta.
Kaksikko velvoitettiin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 40 000 euroa.
Valvontakameralle tallentunut Espoon tankkaus esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.