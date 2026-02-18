Ensimmäinen varkaus tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Toinen tuli ilmi tiistaina aamulla.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii 15.–16. helmikuuta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Porvoossa tapahtunutta törkeää varkautta.
– Melatiellä sijaitsevaan veneiden säilytyshalliin oli murtauduttu ja varkaiden matkaan oli lähtenyt perämoottoreita neljästä hallissa säilytyksessä olleesta veneestä, kertoo rikosylikonstaapeli Janne Levälampi poliisin tiedotteessa.
Paikan päällä poliisin partiolle selvisi, että hallin pihaan ja sitä kautta itse veneiden säilytyshalliin oli päästy ovien lukot rikkomalla.
Hallista neljästä säilytyksessä olleesta veneestä oli anastettu perämoottorit ja yhdestä veneestä oli avattu perämoottorin kiinnityspultit, mutta perämoottori oli jätetty paikoilleen.
Anastetut perämoottorit ovat merkiltään Yamaha 300hv, Yamaha 100hv, Suzuki 80hv ja Tohatsu 20hv.
Toinen Itä-Uudenmaan poliisissa tutkittavana oleva perämoottorivarkaus tuli ilmi eilen aamulla.
– Porvoon Gammelbackassa sijaitsevasta pienvenesatamasta varkaiden matkaan oli lähtenyt Honda BF 50 merkkinen perämoottori sekä polttoainesäiliö. Tätä tapausta tutkitaan meillä varkautena. Samalla alueella saattaa olla myös muita veneitä, joista on anastettu perämoottoreita. Talvisäilytykseen veneensä jättäneiden kannattaisikin nyt käydä tarkistamassa oman veneensä tilanne, Levälampi sanoo tiedotteessa.
Poliisi pyytää nyt mahdollisia silminnäkijähavaintoja näihin varkauksiin liittyen. Kaikki havainnot ja vihjeet epäiltyjen tekijöiden tavoittamiseksi ovat poliisille arvokkaita.