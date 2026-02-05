Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot autosta hätänumeroon 112.
Hämeen poliisi kaipaa havaintoja harmaasta, ulkomaan rekisterikilvissä olevasta Volkswagen Sharan-tila-autosta.
Poliisin mukaan auto ja siinä olevat kaksi miestä liittyvät Hämeenlinnan Rengossa 4. helmikuuta tapahtuneeseen asuntomurtoon.
Omakotitaloon oli murtauduttu kellarikerroksen kautta ja saaliiksi varkaiden matkaan oli lähtenyt ainakin koruja.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.
Poliisi pyytää havaintoja ajoneuvosta ja miehistä, jotka ovat liikkuneet Rengon Oinaalan ja Janakkalan Viralan väliseltä alueelta. Mahdolliset havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.