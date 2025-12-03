Poliisi pyytää mahdollisilta silminnäkijöiltä havaintoja Kittilän Kaukosessa Lapissa liikkuneesta varaskolmikosta.
Lapin poliisi epäilee naisen ja kahden miehen anastaneen vanhukselta omaisuutta eilen tiistaina.
Vanhuksen kotiin oli tullut tummahiuksinen nainen illalla noin kello 20–22.
Hän oli toimittanut kukkalähetystä ja vaatinut siitä rahaa.
Sen jälkeen sisälle oli tullut mies, joka oli pyytänyt käyttämään maksutapana lähimaksua tarjoamalla omaa matkapuhelintaan.
Vanhusta oli pyydetty laittamaan matkapuhelimeen oman pankkikortin PIN-koodi.
Tämän jälkeen taloon oli tullut vielä kolmas mies.
Kolmikon poistuttua vanhus oli huomannut, että häneltä oli anastettu omaisuutta, muun muassa pankkikortti, matkapuhelin ja juhlarahakokoelma.
Poliisi tutkii asiaa tässä vaiheessa törkeänä varkautena.
Ilmoita havaintosi
Epäillyt tekijät olivat liikkuneet tummalla henkilöautolla, joka saattaa olla Toyota Avensis tai vastaavanlainen malli.
Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset vihjetiedot ja havainnot Lapin poliisilaitoksen sähköpostiosoitteeseen , puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 ääniviestinä tai numeroon 0504 155 803 WhatsApp-viestinä.