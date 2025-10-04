Itä-Lontoossa nainen joutui röyhkeän nuorisoporukan ryöstämäksi.
Tapahtumat sai alkunsa, kun yksi nuorisojoukon jäsenistä törmäsi junaa odottaneeseen naiseen, jonka puhelin putosi raiteille törmäyksen johdosta.
Tämän jälkeen tilanteen on kuvannut sivullinen, joka oli vastapäisellä junalaiturilla.
Paikallinen poliisi on julkaisut tapahtumasta tiedotteen, jonka mukaan poliisi on nähnyt kyseisen sosiaalisessa mediassa leviävän videon, josta on aloitettu tutkinta.
Videolla näkyy, kuinka yksi nuorista menee raiteille hakemaan naisen puhelimen.
– Eikö hän tajua, että se on sähköistetty, kauhistelee videon kuvannut henkilö.
Poika saa puhelimen raiteilta itsellensä, mutta ei ole aikeissa palauttaa sitä omistajalleen.
Paikalle saapuneet juna-aseman työntekijät puuttuvat tilanteeseen ja ottavat kiinni pojan.
Sitten kiinniotettu teki tempun, joka yllätti röyhkeydellään.