Matti Myllyaho kokee Linnan juhlat yhdessä vanhempiensa kanssa.

Show-tuottaja Matti Myllyaho juhlii tänä vuonna itsenäisyyspäivänä erityisellä tavalla, sillä hän ei ole perheestään ainut, joka sai kutsun Linnan juhliin: myös äiti, opettaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho sai kutsun. Näin ollen Presidentinlinnassa Matti Myllyaho pääsee juhlimaan yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Onhan tämä aika erityistä ja ollaan iloittu tästä koko kuukausi, kun ollaan tiedetty tästä. Ja mikä parempaa, tämä oli molemmille iso yllätys, että saatiin kutsu, niin saadaan vielä kerran elämässä kokea tämä samana iltana yhdessä, niin aika siistiä, Myllyaho kommentoi MTV Uutisille Linnan edustalla.

Juhlapäivään valmistautuminen oli äidin ja pojan mukaan sujunut oikein hyvin.

– Hyvin syöty, vaikka tännekin on jätetty vähän tilaa vatsaan, mutta hyvin valmistauduttu kyllä, Pääjärvi-Myllyaho kertoi.

Myllyahon kukkakuvioisen frakin on suunnitellut Teemu Muurimäki, joka oli myös auttamassa juhlapäivänä valmistautumisessa.

– Olen ollut niin varovainen tämän kanssa, että minulla on ihan hartiat jumissa, kun liikun tällä tavalla jäykästi, Myllyaho nauroi.