Matti Myllyaholla on näkyvä rooli Itävallan euroviisuesityksessä: "Olen siellä semmoisen taikurinarun päässä"

Suomalainen show-tuottaja Matti Myllyaho on monessa mukana tämän vuoden Euroviisuissa Sveitsin Baselissa. Sen lisäksi, että Myllyaholla on näppinsä pelissä merkittävällä tavalla Erika Vikmanin esityksessä, nähdään Myllyahon panosta myös toisen maan viisuesityksessä.

Myllyaho on nimittäin mukana Itävallan edustajan JJ:n Wasted Love -kappaleen esityksessä. MTV Uutisille Myllyaho kertoo, että hänen tehtävänsä on liikuttaa esityksen aikana ilmassa leijuvaa paperivenettä.

Itävallan esitykseen Myllyaho päätyi Ari Levelän sekä espanjalaisen Sergio Jaen pyynnöstä, jotka kumpikin ovat työskennelleet Uuden Musiikin Kilpailussa, jotka ovat mukana Itävallan lisäksi myös Kyproksen luovissa tiimeissä ja Levelä on ollut tekemässä myös Suomen omaa esitystä.

Matti Myllyahon oma jännitys saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, miltä Itävallan viisuedustaja JJ:n lavaesitys näyttää./All Over Press

Myllyahon mukaan hänen tehtävänsä Itävallan esityksessä on varsin herkkä ja siihen vaikuttavat monella tavalla vallitsevat olosuhteet.

– Siinä on tosi tarkat musiikilliset ajoitukset, mistä pitää lennättää sitä venettä, niin olen siellä sitten semmoisen taikurinauhan päässä lennättämässä sitä venettä. Siinä on aika paljon haasteita, koska se on niin herkkä, se ottaa tuulta tosi herkästi, siellä on tuulikone päällä ja siellä menee steadykamerat ympäriinsä, Myllyaho kertoo.

– Se vene heiluu joka kerta, ja kun tulee se livelähetys ja vielä se lisäjännitys, ihan vaan kun pulssi nousee pikkaisenkin, niin huomaan, että se vene tärisee lisää.

Vuoden 2023 Euroviisuissa Liverpoolissa Myllyaho oli hyvin näkyvässä roolissa Suomen esityksessä hänen toimiessaan yhtenä Käärijän taustatanssijoista Cha cha cha -kappaleen aikana.

Suomen edustaja esiintyy Euroviisujen finaalissa ensimmäisellä puoliskolla esiintymispaikalla 13. Vikmanin edustuskappale on Ich komme.

Ruotsia edustaa suomalainen KAJ-yhtye, joka nähdään ja kuullaan finaalissa neljänneksi viimeisenä esiintyjänä kappaleellaan Bara bada bastu.