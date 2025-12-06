Setan puheenjohtaja Anu Kantolan Linnan juhlien puku sai jo ennakkoon valtavan huomion. Lehtikuva

Kantola kertoi Turun Sanomille ennen itsenäisyyspäivän juhlia, että halusi kunnioittaa tilaisuutta pitkällä iltapuvulla ja tuoda esiin Seta-järjestön sanomaa.

– Tämänhetkisessä vähemmistöille vahingollisessa poliittisessa ilmapiirissä ja tasa-arvon musertamisen aikakautena on pyrkimyksiä siihen, että naisten ja sukupuolivähemmistöjen pitäisi mennä jotenkin piiloon tai olla vähemmän esillä. Nyt minä täräytän kaiken kunnolla näkyville, Kantola kuvaili aiemmin Turun Sanomille.