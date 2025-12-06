Setan puheenjohtaja Anu Kantolan Linnan juhlien puku sai jo ennakkoon valtavan huomion.
Ihmisoikeusjärjestö Setan puheenjohtaja Anu Kantola asteli Linnan juhliin jo ennakkoon kohua aiheuttaneessa iltapuvussa, joka on nimeltään Saint pussy, eli Pyhä pillu.
Luomus on saanut inspiraationsa vulvasta ja on Jutta Virtasen suunnittelema.
– Kohta pääsevät ihmiset sanomaan, ettei tuo näytä vulvalta, mutta se on totta, että se oli inspiraatio. Arvokas juhla mielessä lähdettiin tätä suunnittelemaan, Kantola kertoo pinkissä asussaan Linnan edustalla.