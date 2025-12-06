Itsenäisyyspäivä pitää suunnittelija Teemu Muurimäen kiireisenä.

Suunnittelija Teemu Muurimäen ateljeessa ompelukoneet sauhuavat, kun hän tiimeineen viimeistelee itsenäisyyspäivän juhlien iltapukuja. MTV uutisten toimittaja Katja Lintunen vieraili vaatturimestari Sonja Raassilan työtilassa jututtamassa Muurimäkeä Linnan juhlien kynnyksellä.

Muurimäki kertoo nauttivansa itsenäisyyspäivästä, kun puvut alkavat olla valmiina. Ohjelmassa on enää pukujen ja frakkien luovutuksia.

– Tämähän on tosi hienoa, kun näkee kättensä jäljen, työn tuloksen ja luovutetaan näitä vaatteita. Nyt kun ei ole enää mitään paniikkia niin tässähän on aika kiva tunnelma, Muurimäki sanoo.

Muurimäen mukaan miehet ovat enenevissä määrin alkaneet tilaamaan juhlapukunsa mittatilauksena.

– Atte Kilpisen pinkki frakki kyllä muutti sillä tavalla minun työnkuvaani, että miesten frakkitilauksia ja pukutilauksia on tullut enemmissä määrin. Tämä on itse asiassa ennätysvuoteni ja minulla on enemmän frakkeja Linnassa kuin iltapukuja, Muurimäki toteaa.

Muurimäki paljastaa, että yksi iltapuku maksaa tuhansia euroja. Hän kertoo, että hinta koostuu siitä, että asut ovat laadukkaista materiaaleista ja kaikki valmistetaan käsityönä. Hänen muistuttaa, että kaikkien osaajien pitää myös saada palkka tehdystä työstä.