Muotisuunnittelija Teemu Muurimäellä on poikkeuksellinen vuosi Linnan juhlien pukutilauksissa.
Tänä vuonna Linnan juhlissa nähdään muotisuunnittelija Teemu Muurimäen pukuja jo 25. vuotta putkeen.
Eräs asia on kuitenkin toisin kuin edeltävinä vuosina.
Atte Kilpisen yllä vuonna 2022 itsenäisyyspäivän vastaanotolla nähty Muurimäen suunnittelema pinkki frakki toi suunnittelijalle eteen uuden ennätyksen.
– Aten pinkki frakki muutti sillä tavalla työnkuvaa, että tämä on mun ennätysvuosi. Mulla on enemmän frakkeja Linnan juhlissa kuin iltapukuja, Muurimäki paljastaa.