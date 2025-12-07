Eppu Normaalin jäsenet juhlivat itsenäisyyttä ensimmäistä kertaa yhdessä Linnan juhlissa.

Linnan juhlissa eli Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolla nähtiin tänä vuonna runsaasti muusikoita, ja mukana juhlinnassa nähtiin muun muassa Eppu Normaali -yhtyeen jäseniä.

MTV Uutiset jututti Presidentinlinnan Mariankadun sisäänkäynnin edustalla Martti ja Mikko "Pantse" Syrjän, jotka saapuivat juhliin yhdessä puolisoidensa kanssa.

– Onhan tässä kaikenlaista vääntöä, naisille puvut ja miehille frakit, ja semmoista, Martti kertoi porukan valmistautumisesta juhlailtaan.

– Mutta kaikesta huolimatta hyvillä mielin, Pantse komppasi.

Syrjät iloitsivat siitä, että pääsivät juhlimaan Linnaan bändin voimin. Martti pohti, ettei aiempina vuosina Linnan juhlissa ole hänen mielestään nähty samalla tavalla kokonaisia bändejä. Hän on itse ollut Linnan juhlissa vieraana aiemminkin vuonna 2004, jolloin hän oli ainut kutsun saanut Eppu Normaalin jäsen.