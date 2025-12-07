Raili Hulkkonen painoi pitkän työpäivän ennen Linnan juhlia.
Meikkitaiteilija Raili Hulkkoselle itsenäisyyspäivä on perinteisesti työn puolesta yksi vuoden kiireisimmistä. Vuosi toisensa jälkeen hän on taituroinut meikin useille Linnan juhlien vieraille.
Näin oli myös tänä vuonna. Ja yksi vieraista on myös hän itse.
Hulkkonen kertoi MTV Uutisille, että hänellä oli myös tänä vuonna ennen Linnan juhlia yhdeksän asiakasta.
– Teinkin jo kuudelta oman meikin, Hulkkonen paljasti.
Tänä vuonna Hulkkosen penkkiin istahtivat muun muassa Pirkko Mannola sekä Katri Helena.
Jopa 17 vuoden ajan Hulkkonen toimi -ohjelman meikkaajana. Tänä vuonna oli ensimmäinen syksy ohjelman historiassa, kun hän ei ollut ohjelman tuotannossa mukana.