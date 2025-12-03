Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ei osallistu kokoukseen.
Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin ulkoministerikokoukseen. Kokousagendaa hallitsevat pitkälti Ukrainan rauhanneuvottelut.
Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Elina Valtonen (kok.). Sen sijaan poikkeuksellisesti Yhdysvaltoja ei kokouksessa edusta maan ulkoministeri, joka on tällä hetkellä Marco Rubio. Nato-lähteen mukaan vastaavaa on viimeksi käynyt Irakin sodan aikana.
Naton pääsihteeri Mark Rutte kuitenkin sanoi tiistaina kokousta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa, ettei tekisi Rubion poissaolosta liiallisia tulkintoja. Rutten mukaan Rubio työskentelee kovasti Ukrainan rauhan eteen ja Yhdysvalloilla on muu edustus kokouksessa.
– Hyväksyn Rubion poissaolon, hän sanoi.
Ukrainalle aseita neljällä miljardilla
Nato-maat keskustelevat myös Ukrainan tukemisesta laajemmin. Korkea Nato-virkamies kertoi tiistaina, että jäsenmaat ovat toimittaneet neljän kuukauden aikana Ukrainalle neljän miljardin euron edestä aseita PURL-hankkeen kautta. Loppuvuoteen mennessä määrän odotetaan nousevan viiteen miljardiin.
PURL-hankkeessa Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle aseet, jotka Eurooppa maksaa. Myös Suomi on hankkeessa mukana 17 muun Naton jäsenmaan kanssa.
Rutte arvioi, että lähipäivinä vielä useampi maa tulee liittymään mukaan hankkeeseen.