Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio jätti viime hetken peruutuksella väliin Ukrainan sotaa käsitelleen tapaamisen Euroopan maiden johtajien kanssa Münchenin turvallisuuskonferenssissa, kertoo brittilehti Financial Times.
Tänään iltapäivällä pidetyssä tapaamisessa oli edustettuna muun muassa Suomi, lehti kertoo. Rubio peruutti osallistumisensa viime hetkellä aikataulusyihin vedoten.
Eurooppalaislähteen mukaan tapaamisen anti jäi laihaksi ilman Yhdysvaltojen osallistumista. Rubion kerrotaan tavanneen erikseen Saksan liittokansleri Friedrich Merzin.