Ranska aikoo vahvistaa ydinasepelotettaan.

Suomi on saanut kutsun Ranskan presidentti Emmanuel Macronin aloittamiin keskusteluihin ydinaseista, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).



Macron kertoi maanantaina Ranskan tekevän ydinasepelotteen vahvistamiseen liittyvää yhteistyötä useiden eurooppalaisten maiden kanssa. Ranska aikoo lisätä ydinaseidensa määrää.

Hallitus esittää Suomessa lakimuutosta, jonka myötä ydinräjähteiden tuominen Suomeen tai kuljettaminen maassa olisi mahdollista esimerkiksi Suomen tai Naton puolustamiseksi. Lakiesitys ei liity Ranskan aloitteeseen, Häkkänen sanoi.

– Muutoksessa ei ole kyse sitä, että Suomi tavoittelisi alueelleen ydinaseita, tai että sellaista suunniteltaisiin Natossa. Syy ei myöskään ole Ranskan presidentin (Emmanuel Macronin) ydinpelotetta koskeva puhe tai Euroopassa käyty keskustelu yhteisestä ydinpelotteesta, Häkkänen kertoi tiedotustilaisuudessa.