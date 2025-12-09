



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Naton ex-pääsihteeri MTV:lle: Venäjän pohjoiset ydinaseet eivät ensisijaisesti osoita Suomeen 15:34 Katso entisen pääsihteeri Stoltenbergin haastattelu tästä. Julkaistu 09.12.2025 20:24 Mirja Kivimäki mirja.kivimaki@mtv.fi MirjaKivimaki Anna Saraste anna.saraste@mtv.fi Arktinen alue on lähellä Yhdysvaltain strategisia etuja, ja tämä saattaa osaltaan suojella Yhdysvaltain intressejä Natoa kohtaan. Näin kuvailee Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg





MTV:n

haastattelussa Helsingissä

.

Stoltenberg muistuttaa, että yksi maailman suurimpia ydinasekeskittymiä on Kuolan niemimaalla, mutta aseet eivät osoita ensisijaisesti Suomeen.

Viikonloppuna julki tullut Yhdysvaltain turvallisuusstrategia ryöpyttää selvästi Eurooppaa ja antaa ymmärtää, että liittouman tulevaisuuden keskeinen turvallisuusuhka tulee Euroopan hajaannuksesta ja Eurooppaan kohdistuvasta maahanmuutosta.

Asiakirjan mukaan Eurooppa voi jo muutamassa vuosikymmenessä muuttua "tunnistamattomaksi", eikä yhä suurempi maahanmuuttajaväestö välttämättä ajattele turvallisuuskysymyksistä samoin kuin Yhdysvallat.

Venäjää ja Kiinaa asiakirjassa ei niinkään suomita.

Asiakirjaa onkin pidetty laajalti Yhdsyvaltain irtiottona transatlanttisesta yhteistyöstä ja yhteisistä arvoista. Sen on nähty myös rapauttavan Nato-yhteistyön perusteita.



MTV:n Helsingissä haastattelema Naton entinen pääsihteeri, nykyinen Norjan valtionvarainministeri Jens Stoltenberg vastaa kuitenkin mielellään kysymykseen siitä, miten liittouma saadaan pysymään elossa.

Eikä ihme: Stoltenbergia itseään pidetään keskeisenä Naton merkityksen puolustuspuhujana ja sosiaalisesti taitavana erimielisyyksien tasoittajana omalla pitkällä pääsihteerikaudellaan.

– Kaikkein tärkeintä on, että meidän täytyy sitoutua toisiimme. Onhan tässä erimielisyyksiä, niitä on aina ollut, mutta Nato on kerta toisena jälkeen osoittanut, että kaikkien erimielisyyksien ja erojen keskelläkin se on aina kestänyt transatlanttisena liittona, Stoltenberg korostaa.

– Toiseksi meidän on investoitava lisää puolustukseen. Sitä todella tarvitaan tässä yhä vaarallisemmassa maailmassa, ja sitä tarvitaan myös pitämään liittouma koossa, Stoltenberg toteaa.

– Kolmas asia on se että Yhdysvalloille on osoitettava, että Nato ei ole tärkeä vain Euroopalle. Nato on tärkeä myös Yhdysvalloille, Stoltenberg toteaa.

Venäjän pohjoiset aseet eivät osoita Suomeen

– Tapasin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tänä keväänä yhdessä Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren kanssa, Stoltenberg kertoo.

– Pääministeri levitti pöydälle kartan arktisesta alueesta siten, että keskellä oli Pohjoisnapa. Se havainnollistaa kuinka tärkeitä Pohjoismaat ovat. Pohjoisnapaa kiertää Venäjä, Yhdysvallat, Norja ja tietenkin myös Suomi, Stoltenberg kuvailee.

– Yksi merkittävimpiä ydinaseiden keskittymiä maailmassa on Venäjällä, Kuolan niemimaalla, lähellä Suomen ja Norjan rajoja. Siellä sijaitsevat aseet, strategiset pommikoneet, sukellusveneet ja ohjukset eivät kuitenkaan osoita ensisijaisesti Suomeen ja Norjaan, vaan Yhdysvaltoihin, Stoltenberg toteaa.

– Suomi ja Norja auttavat Yhdysvaltoja ja Natoa seuraamaan sukellusveneitä ja niiden määrää, sekä antavat aikaisia varoituksia ja parantavat näin puolustusvalmiutta, Stoltenberg lisää.

Tämä osoittaa, että tänne investoimalla ja sitoutumalla tähän Yhdysvallat suojelee omia intressejään ja, että on Yhdysvaltojen etu, että sillä on täällä yli 30 ystävää ja liittolaista.