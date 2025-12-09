Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.
Suomen Atlantti-Seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelevat Euroopan turvallisuustilanteesta Helsingissä Finlandia-talossa.
Englanninkielistä keskustelua moderoi Atlantti-Seuran puheenjohtaja ja Nordea-konsernin yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen.
Aihelistalla ovat ainakin Naton 75-vuotinen historia sekä Suomen ensimmäinen vuosi liittokunnan jäsenenä.
Suoraa lähetystä voit seurata tästä artikkelista.
Yhdysvaltain tulevaisuus osana Euroopan turvallisuutta
Yhdysvallat julkaisi viime viikolla uuden turvallisuusstrategian, jossa väitetään, että nykyisellä tahdilla Euroopan manner on tunnistamaton 20 vuoden päästä esimerkiksi maahanmuuton myötä.
Strategian mukaan Euroopan tulisi ottaa laajempaa vastuuta Natosta niin tiedustelusta aina ohjusjärjestelmiin saakka.
Stoltenberg kertoo, että Euroopan tulee suhtautua tilanteeseen uutena normaalina. Tilanne, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Venäjän hallitsija Vladimir Putin sekä Kiinan johtaja Xi Jinping ovat erittäin vaikutusvaltaisissa asemissa.
– Maailma on jo aiemmin ollut "hullu". Kriisejä ja tilanteita on myös ollut aikaisemmin, mutta Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyö on muuttumassa.
Stoltenberg nostaa esiin, että Euroopan ja Yhdysvaltain tulisi jatkossakin tehdä yhteistyötä muodostaa vahva transatlanttinen koalitio.
Presidentti Stubb sanoo, että maailman kolmella suurimmalla johtajalla on vaikutuksia myös Eurooppaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö mitään olisi tehtävissä.
– Kaikilla meillä on mahdollisuuksia tehdä asioita ja vaikuttaa, Stubb kertoo.
Presidentti Stubb huomauttaa, että voimasuhteita mietittäessä, on syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi luonnonvarat, kuten mineraalit ja taloudelliset haasteet vaikuttavat vääjäämättä kokonaisuuteen.
– Transatlanttinen tasapaino on muuttumassa, ja tähän uuteen normaaliin meidän on sopeuduttava.
Saadaanko Ukrainaan rauha?
Presidentti Stubb nostaa, että pöydällä on tällä hetkellä kolme erilaista dokumenttia.
– Olemme lähempänä rauhan saavuttamiseksi, kuin koskaan aikaisemmin, Stubb toteaa.
Takeita rauhan saamiseksi ei vielä kuitenkaan ole.
Stoltenberg sanoo, että Venäjä on jo osaltaan epäonnistunut aloitettuaan hyökkäyssodan Ukrainaan. Nato on tämän jälkeen laajentunut ja Ruotsista ja Suomesta tuli täysivaltaisia Naton jäsenmaita.
Avoimiin kysymyksiin vastatessa, Stoltenberg kommentoi Yhdysvaltojen julkaisemaa turvallisuusstrategiaa. Stoltenbergin mukaan tilanne ei tullut yllätyksenä Euroopalle ja esimerkiksi joukkojen vetäminen Euroopasta on ollut jo käynnissä.