Englanninkielistä keskustelua moderoi Atlantti-Seuran puheenjohtaja ja Nordea-konsernin yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Katainen .

Suomen Atlantti-Seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg ja Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelevat Euroopan turvallisuustilanteesta Helsingissä Finlandia-talossa.

Naton entinen pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Alexander Stubb keskustelevat Euroopan turvallisuudesta.

Suora lähetys käynnissä: Onko Euroopasta kantamaan vastuuta Natosta? Stoltenberg ja Stubb vastaavat

Kokouksessa käsitellään suuria linjoja

– Maailma on jo aiemmin ollut "hullu". Kriisejä ja tilanteita on myös ollut aikaisemmin, mutta Yhdysvaltain ja Euroopan yhteistyö on muuttumassa.

Stoltenberg nostaa esiin, että Euroopan ja Yhdysvaltain tulisi jatkossakin tehdä yhteistyötä muodostaa vahva transatlanttinen koalitio.

Presidentti Stubb sanoo, että maailman kolmella suurimmalla johtajalla on vaikutuksia myös Eurooppaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö mitään olisi tehtävissä.

– Kaikilla meillä on mahdollisuuksia tehdä asioita ja vaikuttaa, Stubb kertoo.

Presidentti Stubb huomauttaa, että voimasuhteita mietittäessä, on syytä ottaa huomioon, että esimerkiksi luonnonvarat, kuten mineraalit ja taloudelliset haasteet vaikuttavat vääjäämättä kokonaisuuteen.

– Transatlanttinen tasapaino on muuttumassa, ja tähän uuteen normaaliin meidän on sopeuduttava.

Saadaanko Ukrainaan rauha?

– Olemme lähempänä rauhan saavuttamiseksi, kuin koskaan aikaisemmin, Stubb toteaa.

Takeita rauhan saamiseksi ei vielä kuitenkaan ole.

Stoltenberg sanoo, että Venäjä on jo osaltaan epäonnistunut aloitettuaan hyökkäyssodan Ukrainaan. Nato on tämän jälkeen laajentunut ja Ruotsista ja Suomesta tuli täysivaltaisia Naton jäsenmaita.