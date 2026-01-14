Jos Donald Trumpin suunnitelma Grönlannin ostamisesta toteutuisi, kyseessä olisi Yhdysvaltain historian suurin laajeneminen.

Yhdysvallat paisui ja laajeni 1800-luvulla kuin pullataikina. Vuonna 1803 maa lähes kaksinkertaisti kokonsa, kun presidentti Thomas Jefferson osti Ranskalta Louisianan.

Seuraavaksi Meksiko luovutti vuonna 1848 osana rauhansopimusta alueita, joihin kuuluu muun muassa nykyinen Kalifornia. Alaska ostettiin Venäjältä vuonna 1867.

Samana vuonna Yhdysvallat ehdotti myös Grönlannin ostoa ja teki saman uudelleen vuonna 1946, mutta kauppa ei koskaan toteutunut.

Jos taas nykyisen presidentin Donald Trumpin suunnitelma Grönlannin ostamisesta toteutuisi, kyseessä olisi Yhdysvaltain historian suurin laajeneminen.

Maa kasvaisi pinta-alaltaan suunnilleen Ranskan, Britannian, Espanjan, Italian ja Saksan verran.

Trumpin mukaan Grönlannin hankkiminen on tärkeää Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle sekä maan vastustajien pelottelemiseksi arktisella alueella.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jota kohtaan Trump on useaan otteeseen ilmaissut kiinnostusta.

Tutkijoiden mukaan Trumpia kiehtoo ennen kaikkea alueellinen suuruus, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti New York Times.

– Trump on kiinteistöalan mies, ja ajatus näin suuren maa-alueen nappaamisesta näyttää olevan hänen ohjaava voimansa: "ENITEN MAATA IKINÄ", sanoo Cornellin yliopiston historioitsija David Silbey sähköpostitse lehdelle.

Trumpin ensimmäistä presidenttikautta käsittelevässä kirjassa The Divider kerrotaan, että Trump sanoi antamassaan haastattelussa rakastavansa karttoja.

– Katsokaa tämän kokoa. Se on valtava. Sen pitäisi olla osa Yhdysvaltoja, lehti kirjoittaa Trumpin sanoneen Grönlannista kirjan mukaan.

Northwesternin yliopiston historioitsijan Daniel Immerwahrin mukaan Trump vaikuttaa olevan kiinnostuneempi Yhdysvaltain rajojen laajentamisesta kuin yksikään viime vuosien presidenteistä.

– Trumpin liittämispyrkimykset muistuttavat kaukaisen menneisyyden presidenttejä, mutta eivät ketään toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, Immerwahr kommentoi New York Timesille.

"Psykologisesti tarpeen"

Trump voisi jo nyt lisätä esimerkiksi Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa maailman suurimmalla saarella. Trump on vähätellyt Tanskan ja Yhdysvaltojen välistä pitkäaikaista puolustussopimusta.

Yhdysvalloilla oli maailman suurimalla saarella toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikana tuhansia sotilaita ja yli tusina tukikohtaa. Nyt tukikohtia on vain yksi.

Trumpin mukaan Yhdysvalloille parasta olisi omistaa Grönlanti, koska omistaminen on "psykologisesti tarpeen menestyksen kannalta".

Trump on viime aikoina vihjaillut myös, ettei sotilaallisen voimankäytön mahdollisuutta voida sulkea pois.

Tilanne esillä Washingtonissa

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on sanonut, ettei maa halua olla osa Yhdysvaltoja. Jos Grönlannin täytyy valita, se valitsee Nielsenin mukaan Tanskan.

Kysyttäessä Nielsenin lausunnosta Trump sanoi olevansa eri mieltä.

– Olen eri mieltä hänen kanssaan. En tiedä, kuka hän on. En tiedä hänestä mitään. Mutta se tulee olemaan iso ongelma hänelle, brittilehti Guardian kirjoittaa Trumpin kommentoineen.

Entinen Grönlannin parlamentin jäsen Aqqaluk Lynge sanoi, että vaikka Yhdysvallat tarjoaisi jokaiselle Grönlannin 57 000 asukkaalle miljoona dollaria, grönlantilaiset eivät hyväksyisi sitä.

Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen ulkoministerit tapaavat tänään Washingtonissa keskustellakseen Grönlannin tilanteesta.

Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen vahvisti tapaamisen tiistaina. Rasmussenin lisäksi tapaamiseen osallistuu myös Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt.

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen on määrä tavata Tanskan ja Grönlannin edustajia tänään Washingtonissa.