Uransa ralliautoilun MM-sarjassa päättänyt ja formula-autoiluun vaihtanut Kalle Rovanperä aloitti uuden uran parissa torstaina. Rovanperä ajoi Uuden-Seelannin Formula Regional Oceania Trophy -sarjan avausviikonlopun avanneissa testeissä.
Hitech-tallia edustava Rovanperä ajoi Hampton Downs -radalla ensimmäisen testisession 15. sijalle ja toisessa sessiossa 13:nneksi. Eroa kärkiaikaan oli ensimmäisessä testissä 1,314 sekuntia ja toisessa 1,134 sekuntia. Hitechin neljästä kuljettajasta Rovanperä oli kummallakin kerralla viimeinen. Kaikkiaan kuljettajia oli kummassakin sessiossa 19.
Perjantaina ajetaan kolme harjoitusta ja tositoimiin Hampton Downsissa päästään lauantaina, jolloin ohjelmassa on aika-ajo sekä kaksi kisaa. Sunnuntaina ajetaan myös aika-ajo ja kaksi kisaa.