Suomessa viime päivinä koetut paukkupakkaset hellittävät alkavalla viikolla, sääpalvelu Forecasta kerrotaan. Sää pysyy kuitenkin talvisen kylmänä.

Maanantaiaamu on vielä hyvin kylmä erityisesti maan etelä- ja keskiosissa, joissa pakkaset liikkuvat -20 ja -30 asteen välillä. Paikoin myös yli 30 asteen pakkaset ovat mahdollisia. Pohjoisessa on pilvisempää, ja Lapissa on maanantaiaamuna noin 10–20 pakkasastetta.

Maanantain päivälämpötilat liikkuvat etelässä noin 13–15 pakkasasteessa. Muualla maassa pakkanen voi laskea päivällä alimmillaan noin -22 asteeseen.

Kireimmät pakkaset alkavat hellittää tiistaista alkaen lisääntyvän pilvisyyden myötä, ja pakkasta on koko maassa enimmäkseen 10–20 astetta. Pakkanen pysyttelee näissä lukemissa loppuviikon ajan.

Forecan mukaan viikko on lisäksi varsin vähätuulinen eikä lumisateitakaan ole juuri tiedossa.