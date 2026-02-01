Jos maanantaiaamuna täytyy lähteä eteläisessä Suomessa autolla töihin, niin sääolosuhteet kannattaa ottaa huomioon.
MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas lupailee maanantaiksi 2. helmikuuta hyytävää pakkasta.
– Meillä on todennäköisesti huomenna aamulla etelässä talven kylmimmät hetket. Laajasti pakkasta voi olla jopa 30 astetta, joten autot saattavat jäädä parkkiin, Mäntykannas toteaa.
Sunnuntaiaamuna Lapissa lämpötilat ovat olleet alle 30 asteen, mutta myös maan eteläosissa on ollut jäätäviä lukemia. Esimerkiksi Vihdissä mitattiin -29 astetta.
Iltapäivällä sää kuitenkin lauhtuu selvästi, mikä on Mäntykankaan mukaan merkki kevättalven lähestymisestä. Yön aikana kuitenkin pakkanen jälleen kiristyy, ja etelässäkin saatetaan nähdä koko talven kylmin aamu.