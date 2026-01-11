Pauliina Ainasoja on MTV Uutisten monipuolinen toimittaja, joka työskentelee tällä hetkellä eniten some-tiimissä, eli olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä erityisesti MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Hän tekee juttuja myös MTV Uutisten verkkoon ja on tuttu kasvo MTV Uutisten suorista lähetyksistä.

Pauliinan kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti yhteiskunnalliset ja eläinaiheet sekä ihmisten arkea koskettavat talouskysymykset, mutta hänen työnsä kattaa laajasti erilaisia uutisaiheita. Hän on työskennellyt aiemmin myös Viiden jälkeen -ohjelman toimittajana.

Juttuvinkit ovat aina tervetulleita – niitä voi lähettää sähköpostitse.