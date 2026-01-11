Soutaja Jari Saarion pelastusoperaatiosta julkaistiin sosiaalisessa mediassa video, joka on nyt jo poistettu.
Soutaja Jari Saario nostettiin viime yönä soutuveneestään pelastusoperaatioon saapuneeseen laivaan. Hänet nostettiin Clayton-veneestään kauppa-alus Cynamo Eaglen kyytiin noin kello 2.30 sunnuntaina Suomen aikaan.
Lue myös: Merihätään joutunut Jari Saario saatu turvaan
Saarion pelastusoperaatiosta julkaistiin Instagramissa video, joka kuitenkin poistettiin myöhemmin. Videon julkaisi Heizell Porras-Fernandez, joka kertoo olevansa aluksen kapteenin vaimo. Hän kertoo Instagramin tarinat-osiossa poistaneensa videon yrityksen sääntöjen vuoksi.
MTV Uutiset ehti nähdä videon ennen kuin se poistettiin. Videolla näkyy, kuinka kauppa-aluksen miehistö ensin vetää Saarion veneen kiinni alukseen köydellä. Sen jälkeen hänet nostettiin veneestä aluksen kyytiin jonkinlaisella pelastusverkolla, josta muodostettuun pussiin Saario kiipesi.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Kuvakaappaus Instagram-videosta, joka poistettiin.
Pelastusoperaatioon osallistui useita miehistön jäseniä.
Clayton-vene, jolla Saario souti, on 7,3 metriä pitkä ja 1,7 metriä leveä. Se painaa hieman alle 400 kiloa
Vointi olosuhteisiin nähden hyvä
Saariosta on julkaistu kuvia myös Facebookissa. Kuvassa hän istuu sängyn reunalla ja poseeraa peukkua näyttäen, vaatetuksesta päätellen kahden ensihoidon henkilökunnan jäsenen seurassa.
Juttu jatkuu kuvan jälkeen.
Kuvakaappaus Facebook-tarinasta.
Saarion tilanteesta on tiedottanut hänen mediahenkilönsä Hanni Marin soutajan some-kanavilla. Siellä hän kertoi aiemmin, että Saarion vointi on olosuhteisiin nähden hyvä.