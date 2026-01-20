Miltä kuoleman todennäköisyys merihädässä tuntui, kysytään soutajalta Asian ytimessä -ohjelmassa tiistaina.
MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nähdään tänään tiistaina valtamerisoutaja Jari Saario, joka pelastettiin merihädästä 10. tammikuuta.
Etelä-Atlantilla merihätään joutunut mies kertoi aiemmin MTV Uutisille, että hän kävi "monta kertaa lähellä kuolemaa".
Asian ytimessä -ohjelmassa Saario kertoo pitkästä pelastusoperaatiosta, läheltä piti -hetkistä ja reissusta kokonaisuudessaan.
53-vuotiaan Saarion oli tarkoitus soutaa yksin noin 8 000 kilometrin matka Etelä-Amerikan eteläkärjestä Kap Hornista Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Hän lähti matkaan marraskuussa.
Miltä kuoleman suuri todennäköisyys merihädässä tuntui ja miksi Saario pyysi seuraajiltaan anteeksi, kuten yllä olevalta videolta voi nähdä.
Katso lähetys suorana MTV Katsomossa kello 19.30 ja jälkikäteen täältä.
Asian ytimessä hakee vastauksia uutismaailman kysymyksiin maanantaista torstaihin kello 19.30 suorana MTV Katsomossa.
Päivän polttaviin puheenaiheisiin vastauksia ovat hakemassa MTV Uutisten uutisankkurit Maija Lehmusvirta, Kirsi Alm-Siira ja Jan Andersson.