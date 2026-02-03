



"En ole sankari" – 13-vuotias Austin pelasti perheensä hurjalla uinnilla 13-vuotias Austin Appelbee pelasti äitinsä ja kaksi sisarustaan uimalla useita kilometrejä rantaan Länsi-Australiassa. AFP / Lehtikuva Julkaistu 03.02.2026 19:00 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Johanna Pakarinen johanna.pakarinen@mtv.fi Tunteja aavalla merellä perheensä pelastamiseksi uinut 13-vuotias australialaispoika on kommentoinut tekoaan BBC:n haastattelussa. Hän sanoo, ettei pidä itseään sankarina. 13-vuotias Austin Appelbee pelasti viime perjantaina äitinsä ja kaksi sisarustaan Länsi-Australiassa uimalla useita kilometrejä rantaan hälyttääkseen apua. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan nelihenkinen perhe oli melomassa ja suppailemassa Australian Geographe Bayssa, kun kova tuuli ajoi heidät avomerelle. Perheen 13-vuotias poika yritti aluksi meloa kajakilla rantaan, mutta kajakki alkoi täyttyä vedellä. Tämän jälkeen hän ui noin neljän kilometrin matkan rantaan hämärtyvässä illassa. Pelastusviranomaisten mukaan poika ui osan matkasta pelastusliivi päällä, mutta luopui siitä arvioituaan sen tekevän uintimatkasta entistä raskaamman. Austin onnistui tekemään hälytyksen illalla kuuden aikaan, mikä käynnisti laajan etsinnän Quindalupin rannan läheisyydessä. Äiti ja Austinin 12- ja 8-vuotiaat sisarukset löydettiin helikopterietsinnöissä noin 14 kilometrin päästä rannikosta kellumasta sup-laudan varassa. Lue myös:

Rukoukset auttoivat jaksamaan

Pojan äiti, 47-vuotias Joanne Appelbee, kertoo nyt BBC Newsille pelänneensä, että Austin ei ollut selvinnyt.

– Olin olettanut, että Austin olisi päässyt rantaan paljon nopeammin. Päivä kului, eikä kukaan tullut pelastamaan meitä.

Austin taas kertoo BBC:lle olleensa meressä todella peloissaan ja pysyneensä liikkeellä "rukousten, kristillisten laulujen ja onnellisten ajatusten avulla".

– Ajattelin äitiä, Beau'ta ja Gracea. Ajattelin myös ystäviäni ja tyttöystävääni – minulla on todella hyvä ystäväporukka, hän sanoi.

– Kun jalkani osuivat pohjaan, ajattelin, miten olen nyt maalla – onko tämä unta?

Quindalupin rannikko Länsi‑Australiassa.AFP / Lehtikuva

Seuraava ajatus oli, että hänen perheensä voi olla vielä elossa.

– Minun on mentävä pelastamaan heidät, hän kertoo ajatelleensa.

Sen jälkeen kun teini sai soitetuksi hätäpuhelun, hän pyörtyi. Sairaasta hän soitti lopulta myös isälleen "itkien silmät päästään".

Poika ei vieläkään tiennyt, olivatko hänen äitinsä ja sisaruksensa elossa.

Muutama minuutti myöhemmin hän sai puhelun, jossa kerrottiin, että perheenjäsenet oli löydetty. Kaikki – lääkärit ja poliisit mukaan lukien – hyppivät BBC:n haastatteleman Austinin mukaan ilosta.

– Se oli hetki, jota en koskaan unohda, Austin sanoo.

Äiti kamppaili merellä

Merellä perheenäiti oli kamppaillut pitääkseen kiinni nuoremmista lapsistaan. He olivat kylmissään, ja oli jo pimeää.

Joanne ei omien sanojensa mukaan ollut voinut rentoutua edes nähdessään veneen lähestyvän, koska lapset olivat pudonneet veteen ja hän yritti epätoivoisesti päästä heidän luokseen.

– Se oli todellinen painajainen, hän sanoi.

Kun perhe pääsi kuivalle maalle, heidätkin vietiin sairaalaan lievien vammojen vuoksi.

Sama ambulanssityöntekijä, joka oli hakenut Austinin, pystyi vahvistamaan, että myös hän oli selvinnyt.

Kova taistelu

Austin on palannut nyt kouluun, tosin kainalosauvoilla, koska hänen jalkansa olivat niin kipeät.

Austin yrittää yhä käsitellä tapahtunutta. Hän ei pidä itseään sankarina huolimatta siitä, mitä ihmiset hänelle sanovat. Hän myöntää kuitenkin taistelun olleen kova.

Muut ovat ylistäneet Austinia vuolaasti.

Esimerkiksi paikallisen vapaaehtoisen meripelastusjärjestön komentaja Paul Bresland kuvailee teini-ikäisen ponnisteluja yli-inhimillisiksi.

