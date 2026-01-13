Yksinsoutaja Jari Saarion pelastaminen merihädästä Atlantilla aloitti keskustelun meripelastuksen kustannuksista. Ihmishengelle ei voi laittaa hintaa, mutta todennäköisesti Saariota auttanut alus ei myöskään kärsi rahallista tappiota.
Riskipäällikkö Walter Johansson-Juup merivakuuttaja Alandialta ei ota suoraan kantaa Saarion pelastusoperaation kustannuksiin, mutta kommentoi aihetta yleisellä tasolla.
– Tällaisessa operaatiossa menoja syntyy [pelastavalle alukselle] polttoaineesta, palkoista, muonasta sekä mahdollisista satamakustannuksista, Johansson-Juup toteaa.
Pelastustoimiin lähtenyt Cymona Eagle oli hätäkutsun saadessaan matkalla Argentiinasta Bangladeshiin, mutta kuljettaa nyt Saariota Kapkaupunkiin. Pelastuspaikasta on sinne useamman päivän matka.
– Alus olisi todennäköisesti muutenkin ollut matkalla Kapkaupungin suuntaan ja varmaankin kiertänyt Afrikan ympäri. Tästä ei siis välttämättä tullut sille merkittävää lisämatkaa, Johansson-Juup arvioi.
Merialueet on maailmanlaajuisesti jaettu rannikko- ja valtiokohtaisiin meripelastustoimen vastuualueisiin. Kunkin rannikkovaltion viranomaisilla on valta määrätä aluksia osallistumaan merihädässä olevien etsintä- ja pelastustehtäviin.
Vaikka meripelastusoperaatiot siis kuuluvat viranomaisten vastuulle, niin käytännössä pelastajaksi voi lähteä joku muu, kuten Saarion tapauksessa kauppa-alus.
Hädänalaisen pelastaminen on merilakiin kuuluva velvoite, josta ei voi kieltäytyä, ellei apuun lähteminen aiheuta vakavaa vaaraa omalle alukselle tai sen väelle.
Johansson-Juup kertoo, että isoilla kauppa-aluksilla on niin sanottu P&I-vastuuvakuutus (Protection & Indemnity).
– Kyseinen vakuutus kattaa lähtökohtaisesti ylimääräiset kustannukset, jotka johtuvat siitä, että alus joutuu poikkeamaan reitiltään hätään joutuneiden avustamiseksi tai maihin tuomiseksi. Puhutaan siis juuri polttoaineista, palkoista, muonasta ja satamamaksuista, Johansson-Juup sanoo.
Saarion soutuvene, joka oli mediatietojen mukaan noin 140 000 euron arvoinen, jäi ajelehtimaan Atlantille. Jos se olisi saatu noukittua mukaan, varustamo olisi voinut saada lisäksi pelastuspalkkiota.
– Merioikeudessa on periaate, että jos alus pelastaa omaisuutta tai muita aluksia, niin sillä voi olla oikeus saada pelastuspalkkiota, jos meripelastus on tuloksellinen. Ihmishengen pelastaminen ei sinällään oikeuta pelastuspalkkioon, Johansson-Juup sanoo.